Голикова объяснила рост числа заболевших коронавирусом в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что рост заболевших коронавирусом в России связан с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном.

По ее словам, такой рост был ожидаем, передает РИА «Новости».

«Ожидали потому, что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов, и с другой стороны, как мы и всегда говорили – это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний. И мы естественного роста этого заболевания ожидали», – сказала она.

Голикова подчеркнула, что возвращения к самоизоляции из-за коронавируса никто не хочет, но для этого нужно строго соблюдать все меры.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», – сказала она.

По ее словам, строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом.

Также вице-премьер добавила, что 60% прироста заболеваемости COVID-19 приходится на Москву.

«И тем не менее, я хочу сказать, что сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была у нас свами в начале пандемии, в марте-апреле этого года. Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус. Сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело», – подчеркнула Голикова.

По ее мнению, ситуация с ростом числа заболевших коронавирусом отличается от марта-апреля тем, что Россия к ней готова.

«У нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной защиты, лекарственного обеспечения», – сказала Голикова.

Она напомнила, что на пострегистрационных исследованиях находится первая российская вакцина, «на подходе, прямо в октябре вторая российская вакцина». И еще одна российская вакцина находится на клинических исследованиях.

Кроме того, Голикова уточнила, что 80-85% заболевших COVID-19 в России не соблюдали меры безопасности. По ее словам, степень распространения заболевания и тяжесть его течения зависят от нас.

За последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране выявлено 1 194 643 вирус-положительных пациента.

Накануне, 1 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8945. Таким образом, число новых случаев выросло на 467.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что введение в России жестких ограничений из-за COVID-19 пока не обсуждается.

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