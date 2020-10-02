Ведущий в Армению оптико-волоконный кабель перерезали в Грузии

В грузинском регионе Квемо-Картли, компактно населенном азербайджанцами, был перерезан оптико-волоконный кабель международного значения, связывающий через Черное море Европу и Азию и, в частности, идущий через Грузию в Армению, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 сентября, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МВД Грузии в пятницу.

Находящимся в розыске вредителям, из-за которых были серьезные сбои в работе интернета, грозит до трех лет лишения свободы.

В Грузии компактно проживают не менее 400 тыс. местных азербайджанцев и армян, в том числе и поэтому местные власти выступают за скорейшее прекращение боевых действий между соседними Азербайджаном и Арменией. Тбилиси готов принять представителей противоборствующих сторон на переговоры.

В те же дни в компактно населенном армянами грузинском регионе Самцхе-Джавахетия предпринимались попытки перекрыть автомагистраль международного значения, заявляя, что по ней Турция переправляет оружие в Азербайджан.

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