Песков сказал, когда Путин сделает прививку от коронавируса

Президент Владимир Путин планирует позже сделать прививку от коронавируса, в Кремле сообщат о факте вакцинации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сам он сказал, что имеет в виду сделать прививку позже. Когда он ее сделает, мы сообщим», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, Путин провел телефонные переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и выразил готовность посетить Южную Корею после того, как сделает прививку российской вакциной от коронавируса.

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