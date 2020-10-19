На поддержку безработных выделили 35 млрд рублей

Правительство дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку безработных, заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает поддерживать людей, которые потеряли работу, в том числе из-за распространения коронавируса. Им назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей. ...На эти социальные выплаты в бюджете на текущий год мы предусмотрели свыше 165 млрд рублей, дополнительно к ним правительство выделяет более 35 млрд рублей, они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение правительства подписано», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Он добавил, что ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой.

«Ситуация с коронавирусом остается непростой. Сейчас особенно важно максимально снизить риск заражения – тем более для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекциями», – сказал Мишустин.

Напомним, в сентябре правительство приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 млрд рублей.