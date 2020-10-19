В Киргизии заверили в выполнении всех обязательств перед Россией

Киргизия выполнит все свои обязательства перед Россией в полной мере, заявил исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров.

«Если говорить о наших обязательствах перед Россией, все отношения – финансовые и прочие обязательства Кыргызской Республики перед Российской Федерацией – будут выполнены в полной мере. Никаких изменений не будет, а если и будут, то только по взаимной договоренности», – передает ТАСС слова Жапарова.

Премьер подчеркнул, что Киргизия и Россия «были вместе до сих пор, будут вместе и впредь», и отметил, что отношения с Россией «хорошие и в будущем также будут хорошими».

По его словам, две страны «многое связывает», и Киргизия «не может быть в стороне от России геополитически, в военном сотрудничестве и экономически». Киргизия и Россия, как отметил Жапаров, сотрудничают в ЕАЭС, ОДКБ, и «другого пути нет». Жапаров подчеркнул, что с другими странами республика будет взаимодействовать «на равноправной основе», но «самый основной стратегический партнер – это Россия».

Напомним, в четверг президент Киргизии Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и вернуть мирную жизнь. Тогда же спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства. По конституции республики после отставки президента, если спикер отказывается исполнять обязанности, то и. о. президента становится премьер-министр Киргизии.