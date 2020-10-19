Российские военные прибыли в Абхазию для помощи в борьбе с COVID-19

В Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом прибыли военные сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Черноморского флота, сообщает Минобороны России.

Из Крыма прибыла «колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты». В нее входят «авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем». В составе отряда порядка 30 военных, говорится в сообщении. Военные развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники для дезинфекции, а также оценят объем работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий, передает РИА «Новости».

Также в Абхазию прибыли военные мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа – 113 военных и около 30 единиц военной техники. В городе Сухум развернут мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест. Сообщалось, что мобильный госпиталь развернут на территории гостиницы «Айтар».

На прошлой неделе минобороны Абхазии обратилось к главе Минобороны России Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса. Данная просьба объясняется резким ухудшением эпидемиологической ситуации в республике и значительным ростом числа выявленных заболевших с COVID-19.

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