Астахов объяснил, зачем в России запрещают заключенные за рубежом однополые браки

На сегодняшний день в России нельзя признать однополый брак, заключенный за рубежом, легальным, но уточняющие этот момент поправки нужны «с заходом на будущее», заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Павел Астахов.

Президент Владимир Путин предложил внести в Семейный кодекс поправку о запрете применения в России международных договоров, противоречащих положениям Конституции. В первую очередь это намерены предпринять для того, чтобы в стране стало невозможно регистрировать однополые браки, заключенные за рубежом.

«Дело в том, что все, что противоречит нашему национальному законодательству, а я имею в виду решения, принятые в других странах, это же не относится к международным обязательствам, договорам, соглашениям, документам, не могут у нас признаваться действительными. К международным относятся те документы, решения, соглашения и так далее, которые приняли сразу несколько стран. Например, в рамках ООН или Совета Европы», – говорит Астахов.

Исходя из этого, поясняет собеседник, на территории Российской Федерации нельзя ни заключить однополый брак, ни признать такой союз легальным в стране.

«У нас не признаются документы, оформленные в других государствах, если это противоречит нашему законодательству. У нас в Семейном кодексе написано, что брак – это добровольный союз мужчины и женщины, а все остальное прямо противоречит нашему законодательству», – объясняет Астахов.

Правозащитник также отмечает, что данные поправки намерены предпринять в стране на случай, если вдруг, например, ООН, Совет Европы или Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) скажут, что однополые браки обязаны признаваться везде. То есть сейчас данная мера принимается «с заходом на будущее», чтобы в случае такого решения Россия могла предупредить, что это противоречит положениям Конституции.

В июне текущего года двое возлюбленных мужчин из Москвы, будучи расписанными в 2017 году в Нью-Йорке, решили узаконить свое семейное положение в России. Молодые люди, опираясь на Семейный кодекс РФ, заявили, что Россия признает браки, заключенные за рубежом, после чего москвичи получили соответствующие отметки в паспорте.