СК возбудил дело после уничтожения боевиков в Волгограде

После спецоперации в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников управления ФСБ, сообщил Следственный комитет.

ФСБ установила двух членов запрещенной в России экстремистской террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», ими оказались уроженцы Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет. Подозреваемые планировали провести серию терактов в Волгограде, сообщается на сайте СК.

«Рано утром 15 октября 2020 года при проведении спецоперации по задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем оба боевика ликвидированы», – уточнили в ведомстве.

Для расследования дела создали следственную группу, в нее включили следователей первого отдела по расследованию особо важных дел, а также криминалистов регионального управления СК.

В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники были изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для создания бомб, поражающие элементы, карта Волгограда с отметками, в которых, как предполагается, подозреваемые намеревались устроить теракты.

Напомним, террористы, как сообщали в ФСБ, намеревались взорвать здания органов власти, общежития военных, опасные производства, а также монумент «Родина-мать». Ведомство опубликовало видеозапись оперативной съемки, на которых были запечатлены боеприпасы, зажигательные смеси, поражающие элементы для бомб.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Волгограда силовики проводят спецоперацию по выявлению возможных членов экстремистского сообщества.