Водитель упавшего в Яузу такси находился за рулем более 12 часов

Водитель автомобиля такси, упавшего в реку Яузу, находился за рулем больше 12 часов, сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

«Предварительно, водитель наехал на бордюрный камень, не справился с управлением и после машина упала в реку. Из путевого листа таксиста следует, что он находился на 13-м часу работы», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Напомним, в четверг департамент транспорта сообщил, что такси пробило металлическое ограждение и упало с проезжей части в Яузу в центре Москвы, водитель погиб.

В сентябре спасатели вытащили из Яузы на Русаковской набережной в Москве автомобиль «Газель» с водителем.