Такси упало в Яузу в центре Москвы

Такси пробило металлическое ограждение и упало с проезжей части в Яузу в центре Москвы, водитель погиб, сообщил столичный дептранс.

«В Наставническом переулке, 17 такси выехало с проезжей части в реку. Информация о пассажирах и пострадавших уточняется», – сообщил дептранс в Telegram.

По данным экстренных служб, машина пробила металлическое ограждение и упала в Яузу. В автомобиле находился водитель такси, передает РИА «Новости».

«К сожалению, водитель погиб, водолазы достали его тело из воды. На месте сейчас работает кран для извлечения автомобиля из реки», – сказал собеседник агентства.

В связи с инцидентом движение на Николоямской и Костомаровской набережных затруднено.

Напомним, в сентябре спасатели вытащили из Яузы на Русаковской набережной в Москве автомобиль «Газель» с водителем.