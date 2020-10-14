Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Ситуация с COVID-19 в 29 российских регионах нестабильная, среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю неделю в стране составили 7,5 единиц на 100 тыс. населения, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«В регионах ситуация различается, по состоянию на конец прошлой рабочей недели, в 38 наблюдался рост заболеваемости, в 29 – ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости», – рассказала Голикова на совещании президента России с членами правительства, передает РИА «Новости».

Она также подчеркнула, что в Чеченской Республике и Республике Татарстан, где установлен жесткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на 100 тыс. населения.

«И в этой связи я еще раз хочу обратить внимание и региональных властей, и самих граждан на необходимость соблюдения масочного режима и тех требований, которые рекомендованы нашими санитарными врачами, поскольку от них зависит дальнейшее развитие ситуации и загрузка больничной сети», – подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, среднесуточный прирост заболевших коронавирусом в России – 1,1%, в 30 регионах этот показатель выше.

Она также отметила, что среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю неделю в России составили 7,5 единиц на 100 тыс. населения.

«Сейчас уровень тестирования достигает почти 52 млн лабораторных исследований, но при этом в шести регионах страны охват тестирования остается ниже установленных нормативов. Поэтому я хочу просить субъекты России обратить на это самое пристальное внимание», – сказала Голикова.

Кроме того, вице-премьер сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты в ряде регионах.

«Анализ готовности субъектов России к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца. А в некоторых субъектах Российской Федерации - чуть более недели», – цитирует ТАСС Голикову.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.