Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в российских регионах

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14 октября, среда  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Латвия снова хочет получить у России «от мертвого осла уши»

Маленький городок Пыталово до сих пор является мечтой ряда латвийских политиков pytalovo.reg60.ru
Безобидный, казалось бы, законопроект, внесенный на рассмотрение парламента Латвии, может иметь последствия в том числе и для России. Речь идет о «латышских исторических землях», среди которых упоминается и небольшой городок в Псковской области. Каким образом в Латвии обосновывают свои претензии на российские территории и какова история этих земель в реальности? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Чем опасен миф о тюркском мире

Герман Садулаев, писатель, публицист
Так называемые тюркские народы имеют между собой не больше общего, чем народы, говорящие на языках другой семьи, например индоевропейской. Как вам идея, чтобы бенгальцы, немцы, таджики, литовцы, русские, испанцы, шведы создали единое индоевропейское пространство? Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...
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Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Что страшнее – карантин или коронавирус?
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    Что страшнее – карантин или коронавирус?

    Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в российских регионах

    14 октября 2020, 16:22

    Текст: Ксения Панькова

    Ситуация с COVID-19 в 29 российских регионах нестабильная, среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю неделю в стране составили 7,5 единиц на 100 тыс. населения, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «В регионах ситуация различается, по состоянию на конец прошлой рабочей недели, в 38 наблюдался рост заболеваемости, в 29 – ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости», – рассказала Голикова на совещании президента России с членами правительства, передает РИА «Новости».

    Она также подчеркнула, что в Чеченской Республике и Республике Татарстан, где установлен жесткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на 100 тыс. населения.

    «И в этой связи я еще раз хочу обратить внимание и региональных властей, и самих граждан на необходимость соблюдения масочного режима и тех требований, которые рекомендованы нашими санитарными врачами, поскольку от них зависит дальнейшее развитие ситуации и загрузка больничной сети», – подчеркнула вице-премьер.

    По ее словам, среднесуточный прирост заболевших коронавирусом в России – 1,1%, в 30 регионах этот показатель выше.

    Она также отметила, что среднесуточные уровни заболеваемости за последнюю неделю в России составили 7,5 единиц на 100 тыс. населения.

    «Сейчас уровень тестирования достигает почти 52 млн лабораторных исследований, но при этом в шести регионах страны охват тестирования остается ниже установленных нормативов. Поэтому я хочу просить субъекты России обратить на это самое пристальное внимание», – сказала Голикова.

    Кроме того, вице-премьер сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты в ряде регионах.

    «Анализ готовности субъектов России к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца. А в некоторых субъектах Российской Федерации - чуть более недели», – цитирует ТАСС Голикову.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.


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