Тихановская выдвинула условие возвращения в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не приедет в Минск к истечению срока исполнения ее требований к властям республики, а только когда возвращение будет безопасным, сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

«Светлана (Тихановская – прим. ВЗГЛЯД) вернется, как только это будет достаточно безопасным для нее, как она уже много раз говорила. Это будет, когда все политзаключенные и все задержанные в связи с этими событиями будут освобождены, и представители уходящих властей сядут за стол переговоров для обсуждения вопроса передачи власти», – цитирует РИА «Новости» Красулину.

Напомним, Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции. Следственный комитет и Генпрокуратура Белоруссии сообщили, что могут проверить призыв Тихановской, но им необходимо установить, кто именно распространил это заявление. В Госдуме заявили, что «ультиматум» Тихановской Лукашенко является политическим терроризмом.

Ранее Тихановская заявила, что считает себя «символом свободы», а не «президентом». До этого Тихановская выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».