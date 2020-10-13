Военный в Крыму случайно застрелил сослуживца

Военнослужащий в одной из воинских частей Крыма нарушил правила обращения с оружием и случайно застрелил сослуживца, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

По факту инцидента командование Черноморского флота инициировало проверку. Когда именно случилось происшествие, не сообщается.

В 2017 году шестилетний мальчик в городе Вольск Саратовской области случайно застрелил из ружья во время игры свою четырехлетнюю сестру.