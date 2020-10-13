Рубль подешевел к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и вырос к евро 13 октября 2020, 10:20 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 19 копеек – до 77,29 рубля, курс евро снизился на 4 копейки – до 91,1 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается до 41,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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