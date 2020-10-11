Белый дом предложил провести отмененный второй раунд дебатов Трампа и Байдена

Администрация США предложила Комиссии по президентским дебатам изменить решение об отмене второго раунда теледебатов республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн в эфире телекомпании CNN.

«Президент готов к дебатам, врачи признали его годным для участия в публичных мероприятиях. Они заключили, что он больше не представляет угрозы [с точки зрения] передачи [коронавируса], поэтому будет замечательно, если комиссия снова включит дебаты в график», – передает ТАСС слова пресс-секретаря.

Напомним, данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после первых дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.