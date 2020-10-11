Опубликовано видео гибели мотоциклиста при разводе моста в Петербурге

Момент падения мотоциклиста при попытке перепрыгнуть разведенный мост в Санкт-Петербурге попал на видео.

Видео опубликовал телеканал Рен ТВ. Инцидент произошел в Петроградском районе города. На кадрах видно, что 29-летний водитель проигнорировал защитные барьеры и проехал мимо них. Вскоре после этого он оказался у пролета, появившегося из-за развода моста через реку.

В результате мужчина на скорости слетел с разведенного моста вместе с мотоциклом Kawasaki и упал в воду.

По данным телеканала, когда мужчину достали на поверхность, он находился в бессознательном состоянии и скончался.

Ранее иностранец попытался перепрыгнуть на машине разводной мост в Санкт-Петербурге, в результате чего произошла авария.