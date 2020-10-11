В ходе протестов в США застрелили человека

В результате стрельбы в американском городе Денвер (штат Колорадо) погиб человек, сообщило местное управление полиции.

«Полицейские расследуют стрельбу, происшедшую во дворе художественного музея [Денвера]. Один пострадавший доставлен в больницу, его состояние пока не известно», – сообщается в Twitter полицейского управления Денвера.

Позже в полиции уточнили, что пострадавший в ходе стрельбы погиб, дело переквалифицировано в убийство. Задержаны двое подозреваемых.

По данным телекомпании ABC, стрельба возле музея произошла во время двух, не связанных между собой акций протеста. Первое мероприятие организовала местная ячейка коммунистов, а инициаторами второго стали патриотически-настроенные американцы, передает ТАСС.

В полиции подчеркнули, что подозреваемый – частный охранник и никак не связан с движением «Антифа».

Отметим, это не первый случай, когда в ходе протестов в США открывают стрельбу. Так, в сентябре в ходе беспорядков в Луисвилле двое полицейских получили огнестрельные ранения. В июле в ходе протестов в Остине застрелили мужчину.