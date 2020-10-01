Макрон раскрыл договоренность с Путиным и Трампом по Карабаху Путин назначил председателя Мосгорсуда 1 октября 2020, 17:59 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на шесть лет. «Постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича», – говорится в тексте указа на портале нормативных правовых актов. Указ вступает в силу 24 октября. Ранее стало известно, что судья Ольга Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий председателя Московского городского суда. Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000 года. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Егоровой орденом «За заслуги перед Отечеством III степени». Позже высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о прекращении полномочий Егоровой.

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