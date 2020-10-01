В Армении предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы в Карабахе

Армении грозит гуманитарная катастрофа в случае переброски в Нагорный Карабах наемников с Ближнего Востока, считает защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Он заявил, что Турция перебросила в Азербайджан 3-4 тыс. наемников из северной части Сирии с целью использования против Карабаха и Армении. По его словам, боевики были наняты за 1,5-2 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

«Эти слухи периодически подтверждают международные СМИ, зарубежные организации по правам человека. Сведения об этом подтверждаются также источниками Арцаха [Карабаха]. Сведения крайне тревожные, это приведет к гуманитарной катастрофе, сопровождающейся не только человеческими жертвами, но и жестокостью, и разрушениями», – написал омбудсмен в Facebook.

Татоян призывает международное сообщество и в первую очередь организации по правам человека незамедлительно отреагировать на ситуацию.

«Необходимо сделать все, чтобы предотвратить сегодняшние военные действия, и это нужно делать не формальными призывами, а реальными шагами. Международное сообщество, тем более структуры по правам человека не имеют права игнорировать все это, прячась под политическими предлогами или оправдываясь бессилием собственных мандатов», – добавил он.

Напомним, МИД России заявил, что Москва глубоко озабочена информацией о переброске сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Турция назвала «черной пропагандой» сообщения о сирийских боевиках в Карабахе.

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