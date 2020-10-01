Жена Байдена похвалилась его «выступлением по-президентски»

Супруга кандидата в президенты США Джо Байдена Джилл заявила, что ее муж на дебатах с главой американского государства Дональдом Трампом выглядел «по-президентски».

«Не правда ли, Джо отлично справился вчера?» – заявила она, выступая перед сторонниками в Огайо.

Жена Байдена полагает, что тот «сильно» выступил. По ее словам, он «выглядел так по-президентски», передает РИА «Новости».

Напомним, в СМИ дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джозефом Байденом охарактеризовали как самые грязные дебаты в истории.