Британия собралась адаптироваться к «политической войне» с Россией

Некоторые государства ведут против Запада «политическую войну», Великобритания должна адаптироваться, заявил глава штаба обороны страны Николас Картер.

Картер и глава британского минобороны Бен Уоллес представили новую интегрированную концепцию проведения операций вооруженными силами, рассчитанную на период до 2025 года, передает ТАСС.

В ней сказано, что стратегия «политической войны» направлена на «подрыв сплоченности, ослабление экономической, политической и социальной устойчивости» Великобритании, а также «стратегических позиции в ключевых регионах мира».

Для того, чтобы противостоять государствам, «не делающими различий между миром и войной», Великобритании требуется новая доктрина применения военной силы. Картер сказал, что такого рода атаки сложно отражать, не подрывая свобод, которые Великобритания стремится защищать.

В концепции утверждается, что «теряют актуальность» границы между «общественным» и «частным», «государственным» и «негосударственным».

Кроме того, развитие квантовых компьютеров и технологий искусственного интеллекта приводит к тому, что прежние методы ведения войны становятся устаревшими. Подчеркивается также возможность появления кибернетического и электромагнитного оружия массового поражения и необходимость перехода «от средств индустриальной эпохи к системам эры информации».

Лондон заявил, что «невоенные и военные инструменты», избегая открытого военного противостояния, используют Иран, Китай, КНДР и Россия. Также указывается на угрозу «использующих насилие экстремистов».

Картер заявил, что Россия якобы несет ответственность за кибератаки против Украины и ОЗХО, компроматы и дезинформацию о вреде вакцин, использует ЧВК в Африке и отрабатывает «тактические приемы» в конфликтах на Украине и в Сирии, где может «закалить новое поколение солдат».

Великобритании, по его мнению, нужно «коренным образом пересмотреть свой образ мышления», наращивать сотрудничество с иностранными партнерами, усиливать британское военное присутствие за рубежом, проецировать и демонстрировать силу, а также активизировать участие в боевых операциях, не допуская при этом открытого военного противостояния.

Новая концепция предусматривает переход британских военных от роли советников и инструкторов к «применению силы» в наступательных операций союзников.

Указывается на «необходимость ведения конкуренции на уровне, не превышающем порога военного конфликта, чтобы предотвращать войны и мешать противникам использовать стратегию «свершившегося факта» для достижения их целей». В качестве примера использования такой стратегии приведено воссоединение Крыма с Россией.

Предлагается расширить понятие «проведение операций», разделив его с понятием «ведения войн».

В документе подчеркивается необходимость обновить «правовые, этические и моральные рамки» при сохранении демократических ценностей, а также уважениии «правил, конвенций и протоколов ведения войны».

Кроме «сдерживания через конкуренцию» в концепции призывают к глубокой интеграции сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических и кибернетических сил, усилению взаимодействия как с государствами НАТО, так и со странами, не являющимися членами альянса.

Также предусмотрена долгосрочная модернизация британского оборонного потенциала на период после 2030 года, развитие нелетальных средств поражения, слабо защищенной, но быстрой и высокомобильной техники, средств радиоэлектронной борьбы. Отмечены задачи добиться «информационного преимущества» в ходе военных операций, уменьшить зависимости от ископаемых видов топлива.

Напомним, в рамках модернизации вооруженных сил Великобритания может полностью отказаться от танков.