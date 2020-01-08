Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»

Австралиец Баз Лурманн, который ранее снял «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«На протяжении почти 20 лет у меня была невероятная связь с историей «Мастера и Маргариты», и я давно искал права на эту необычную книгу. Я очень рад, что наконец-то получил возможность интерпретировать эту новаторскую работу», – сказал Лурманн, передает «Интерфакс».

Также стало известно, что продюсером картины стала Светлана Мигунова-Дали, которая является правообладателем на экранизацию, а производством фильма займется компания Baz&Co, одним из ее основателей является Леонард Блаватник.

При этом Блаватник стал продюсером другой экранизации романа Булгакова, режиссером которой станет Николай Лебедев.

Ранее сообщалось, что новому фильму «Мастер и Маргарита» пообещали крупнейший в истории России бюджет.

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