Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

На патриаршую службу в главный храм России по случаю праздника Рождества Христова пришли несколько тысяч верующих. Среди присутствующих на богослужении – архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти, передает ТАСС.

Выступая с кратким приветственным словом в соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил слова из тропаря (краткого песнопения) праздника, в котором говорится о том, что через Рождество Спасителя «миру воссиял свет разума».

Перед началом торжественного Рождественского богослужения в кафедральном храме Христа Спасителя предстоятель Русской православной церкви пожелал современникам в эпоху прогресса соединять силу разума с добром и правдой.

«И как важно, чтобы свет разума присутствовал в нашем сознании и в нашей жизни, и чтобы действия человеческого разума приносили добро и правду как в нашей личной, в общественной жизни, так и в жизни всего человеческого рода. Вот с этим мы связываем надежду на само существование рода человеческого, потому что злом и неправдой разрушаются человеческие судьбы, семьи, жизнь человека разрушается. Но если добро и правда пронизывают нашу жизнь, то это есть ни что иное, как сила, оберегающая нас от гибели, от распада, от уничтожения», – отметил предстоятель.

Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще Иерусалимская, Сербская, Польская, Грузинская поместные церкви, афонские монастыри, а также многие католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

Ранее в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством.