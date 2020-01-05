Косачев назвал приглашение главы МИД Ирана в Брюссель «вызовом на ковер»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что инициатива Евросоюза пригласить главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке слишком неуклюжа и похожа на «вызов на ковер».

«Евросоюз направил главе иранского МИД приглашение в Брюссель с целью «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США». При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил «обеспокоенность» в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани. На мой взгляд, весьма неуклюжая инициатива, смахивает на «вызов на ковер», – написал Косачев в Facebook.

Он отметил, что «в этой взрывоопасной ситуации» у Брюсселя было два «более ответственных» варианта. В качестве первого Косачев назвал приглашение вместо Зарифа госсекретаря США Майка Помпео «как виновника «торжества» с целью «объяснить ему, что такими авантюрными действиями Вашингтон поставил в крайне сложное положение своих европейских и региональных союзников».

Еще одним вариантом, по мнению сенатора, могло стать направление «того же Жозепа Борреля в Тегеран, если уж ЕС так хочется выступить в роли миротворца». «Было бы хотя бы внешне прилично. Пока Брюссель из имеющихся вариантов реакции выбрал, на мой взгляд, наихудший», – заключил глава международного комитета Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пригласил министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Брюссель.