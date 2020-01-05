«Маленькая Австрия» не захотела принимать детей-беженцев с острова Лесбос

Австрия сделала достаточно для мигрантов и не готова принимать новых, заявил канцлер Себастьян Курц.

Курц заявил, что осознает кризисную ситуацию, но его страна не готова принимать детей-беженцев с острова Лесбос, она и без того «за последние годы внесла непропорционально большой вклад».

Канцлер сообщил, что Австрия получила свыше 150 тыс. прошений об убежище. Это, по его мнению, «слишком много для маленькой Австрии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Австрия «пытается вывезти из страны всех, кто получил отрицательное решение о предоставлении убежища и находится здесь незаконно». Тех, кому разрешили остаться, пытаются интегрировать. Курц заявил, что для Австрии процесс является «колоссально сложной задачей», которая потребует «десятилетия» для решения.

Напомним, на фоне спора вокруг газовых месторождений вблизи Кипра Турция отказалась исполнять соглашение с ЕС, по которому в обмен на деньги и обещание отмены виз Анкара обязалась остановить поток беженцев в страны Европы.

За 10 месяцев 2019 года поток мигрантов с побережья Турции на греческие острова увеличился на 31%. Прибыли 63 тыс. человек, лагеря переполнены.

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