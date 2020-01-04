Лавров заявил о возобновлении эскалации напряженности из-за убийства Сулеймани

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф заявили, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани ведет к новому раунду эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. В ходе беседы Лавров выразил соболезнования в связи с убийством американскими военными Сулеймани, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, «министры подчеркнули, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе».

Также в субботу состоялся телефонный разговор Лаврова с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Министры также обсудили ситуацию, сложившуюся в результате убийства Сулеймани, и «выразили глубокую озабоченность возможными серьезными последствиями американской акции для мира и стабильности в регионе Ближнего Востока».

«Были также затронуты вопросы сирийского урегулирования и ситуация в Ливии в контексте подготовки к предстоящим контактам на высшем уровне», – добавили в МИД.

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.