В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани

Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.

По мнению Чанса, смерть Сулеймани действительно укрепила позиции России в регионе, но, заверяет он, «это преимущество – временное».

«Смерть Сумеймани подрывает влияние Ирана, к примеру, в таких странах, как Сирия. Генерал фактически был там проводником в районе боевых действий, русские хорошо были с ним знакомы, они координировали с ним свои действия, когда дело касалось политики на местности, где российские войска вели бои в поддержку своего союзника Башара Асада вместе с иранскими силами частями, пользовавшимися поддержкой Ирана», – добавил Чанс.

Он уверен, что смерть Сулеймани «образует некий вакуум, … воспользоваться которым могут захотеть русские», передает RT.

«Кроме того, следствием этого точечного убийства стал резкий взлет цен на нефть, что обеспечило нежданный прирост российских международных золотовалютных резервов – одних из крупнейших в мире», – добавил корреспондент.

Он также считает, что «все эти временные преимущества в долгосрочной перспективе должны компенсироваться повышением риска прямой конфронтации между Ираном и США».

3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.

МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.