Роспотребнадзор назвал группу людей, для которых коронавирус особенно опасен

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей. Она призвала при появлении первых симптомов обращаться к врачу.

«Надо позаботиться о своих детях и о пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен», – сказала Попова, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что на сегодняшний день не нужно ездить в Китай и стоит ограничить участие в массовых мероприятиях. «Ровно потому, что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом, нам будет сложнее дифференцировать. Главное правило – мойте, пожалуйста, руки. Держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. И первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу», – сказала глава ведомства.

Ранее сообщалось, что два первых случая заболевания коронавирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. При этом Попова отмечала, что риска дальнейшего распространения коронавируса в России нет.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



Также стало известно, что российские власти приняли решение закрыть все авиационные направления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также решено эвакуировать россиян из Уханя и Хубэя.

Напомним, число заразившихсяв Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД