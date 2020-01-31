Блокадница Ленинграда оценила поздравление «хлебом» чиновниками из Керчи

Пережившая блокаду Евгения Прошина оценила устроенное чиновниками из Керчи поздравление с Днем освобождения Ленинграда.

Прошина в интервью телеканалу «Рен-ТВ» выразила благодарность за поздравление с Днем освобождения Ленинграда и подчеркнула, что это происходит каждый год.

«В этом году поздравили таким шикарным букетом, медалью очень красивой и принесли очень вкусный пирог с мясом и какими-то овощами. Все попробовали, пирог очень вкусный. Всем понравился. Я очень благодарна таким внимание. Это очень символично. Те 125 грамм хлеба, которые мы получали на детскую карточку. Пирог – это прекрасно», – заявила блокадница.

Напомним, 27 января глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба, которые они назвали «символическими». После этого на чиновниц обрушилась волна критики. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю с поздравлением блокадников батонами «дикой».

В четверг депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об отставке.

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