Стало известно об угрозе для белорусских НПЗ из-за замены российской нефти

Поставки нефти через балтийский транзит приведут к нежизнеспособности белорусской нефтеперерабатывающей отрасли, заявил руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов.

Солозобов уверен, что транзитные мощности Латвии и Литвы недостаточны для перевалки сырья, а сроки доставки нефти настолько велики, что балтийский транзит не сможет обеспечить необходимую загрузку для НПЗ в Белоруссии, что, в свою очередь, приведет к краху нефтеперерабатывающего бизнеса.

«Для того, чтобы нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии работали с минимальной загрузкой, необходимо принимать два таких терминала в неделю, а то, что пришло, доставляться будет в течение двух недель. Логистика не работает – экономика не работает. Доходов от такой переработки не будет», – отметил Солозобов в интервью Sputnik Латвия.

По его словам, прибалтийские республики заинтересованы исключительно в загрузке собственных портов за счет проблем Минска. Кроме того, считает эксперт, это предложение носит политический характер с расчетом на «более тесные отношения» Белоруссии с ЕС.

Напомним, нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. Первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти.

Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел якобы из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.