Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала КСИР

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после убийства главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Телеканал Al Jazeera сообщил в Тwitter, что «министр обороны Израиля призывает к экстренной встрече руководителей служб безопасности и армии для оценки ситуации после убийства Сулеймани», передает РИА «Новости».

По данным телеканала, армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа.

Кроме того, Израиль решил закрыть доступ на гору Хермон на границе с Сирией после оценки ситуации в сфере безопасности, сообщила пресс-служба израильской армии.

«Никаких других дополнительных мер в сфере безопасности для жителей Голанских высот предприниматься не будет», – отмечается в сообщении.

Ранее Тегеран подтвердил гибель генерала Сулеймани. Ответственность за это взял на себя Пентагон, сообщив, что приказ о ракетном ударе отдал президент США Дональд Трамп.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за Сулеймани. ВС США привели в повышенную боевую готовность.

В Демпартии США заявили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война. Кроме того, выяснилось, что конгресс США не был в курсе спецоперации, хотя его должны уведомлять о подобном за 48 часов.

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