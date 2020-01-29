Найдено способное нейтрализовать новый коронавирус антитело

Молекулярные биологи из КНР выяснили, что антитело, открытое во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, способно нейтрализовать коронавирус, спровоцировавший нынешнюю вспышку пневмонии в Китае, сообщается в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Антитело CR3022, нейтрализующее вирус SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV. При этом, что примечательно, более мощные антитела m396 и CR3014 не реагировали на вирус, что говорит об уникальной структуре белка, при помощи которого новый патоген заражает клетки человека», – цитирует статью ТАСС.

По мнению ученых из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае, это открытие дарит надежду на то, что вещество CR3022, в комбинации с другими антителами, способными соединяться с новым коронавирусом, позволит в скором времени создать первые эффективные средства для борьбы с вызванной вирусом пневмонией и остановки эпидемии.

Ученые пришли к такому выводу после изучения копии белка RBD, который вирус использует для проникновения в человеческий организм. Исследователи проследили, как копия белка RBD взаимодействует с различными антителами, открытыми в организме пациентов или создаными во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Биологи предположили, что близкое родство этих вирусов и схожее устройство их версий RBD, дает шанс на то, что эти молекулы смогут нейтрализовать новый патоген. Однако надежды ученых оправдались лишь частично – в случае с CR3022. При этом все остальные четыре антитела, в том числе и синтетическое лекарство m336, созданное несколько лет назад, на вирусный белок никак не отреагировали.

Открытие удивило биологов, так как компьютерные расчеты говорили об обратном, и не было оснований полагать, что небольшие различия в структуре RBD сделают 2019-nCoV неуязвимым для действия этих белковых молекул.

Ученые рассчитывают открыть другие антитела, которые будут соединяться с вирусом активнее, чем CR3022.

Ученые из России и КНР уже приступили к разработке вакцины от нового коронавируса. Известно, что масштабы распространения нового коронавируса в КНР превзошли показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года.

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