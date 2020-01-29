Больше половины жителей Земли разочаровались в демократии

Британские социологи провели масштабный опрос и выяснили, что 57% жителей Земли не верят в существующие демократические институты власти, сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

«Демократия находится в нездоровом состоянии по всему земному шару. Мы выяснили, что уровень неудовлетворенности демократическими политическими институтами быстро рос в последние годы. Сейчас он достиг пиковых значений на глобальном уровне, что особенно характерно для развитых стран», – передает ТАСС слова политолога из Кембриджского университета (Великобритания) Роберто Фоа.

В последние годы политологи и политические обозреватели постоянно говорят о растущей поляризации мнений США и других стран, в результате чего сотрудничество между противоборствующими политическими силами становится почти невозможным.

По мнению социологов, это привело к появлению популистских партий и движений, предлагающих недемократические решения для накопившихся проблем экономического и политического характера. В частности, подобным образом часто объясняются победы Дональда Трампа, Бориса Джонсона и сторонников Brexit, а также успехи радикальных левых сил на парламентских выборах в Испании и Греции.

Фоа и его коллеги опросили свыше 4 млн человек и провели несколько тысяч опросов в 154 странах, а также собрали массу других сведений о том, как менялись политические предпочтения избирателей и их отношение к институтам власти с 1995 года по 2020 год.

Анализ этих данных показал, что весь институт демократии сейчас находится в кризисном состоянии. В среднем уровень доверия к демократии снизился на 10% с середины 1990-х годов, в результате чего сейчас больше половины жителей планеты разочаровалось в демократических институтах и не верят, что они способны решать все важнейшие глобальные проблемы.

Особенно сильно этот показатель изменился в США, Великобритании, Франции и многих других странах первого мира, где показатель уменьшился до отметки в 60% к 2005 году, а после этого начал стремительно падать, снизившись до значения в 43% к 2020 году, что было связано как с экономическими кризисами, так и с войнами и политическими скандалами.

Исключений в этом отношении, как пишут британские исследователи, достаточно мало. В их число входят некоторые европейские страны, такие как Швейцария, Норвегия и Нидерланды, а также государства Юго-Восточной Азии. В других странах, даже в государствах Латинской Америки, где традиционно скептически относятся к демократии, уровень доверия к ней стал еще ниже и достиг рекордно малых значений.