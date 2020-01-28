Стало известно о поездке Нетаньяху в Москву для представления плана Трампа Путину

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поедет в Москву в среду, чтобы проинформировать президента России Владимира Путина о плане ближневосточного урегулирования главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-секретарь Нетаньяху Анна Йонатан Леус.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирается вылететь из США в Москву для того, чтобы в среду ознакомить президента Владимира Путина со «сделкой века» президента США Дональда Трампа и обсудить различные вопросы региональной повестки дня», – сказала она, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник Трамп заявил, что во вторник Белый дом обнародует план ближневосточного урегулирования.

Ранее сообщалось о намерении Трампа объявить, что срок для подготовки к реализации «сделки века» займет четыре года.

Напомним, США придумали план «сделки века, при помощи которой планируется урегулировать палестинскую проблему. Однако в предлагаемой американцами сделке усмотрели «заговор против Палестины».