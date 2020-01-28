В Японии обнаружили не связанный с Китаем случай коронавируса

Власти Японии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране, не связанный с поездками в Китай, сообщили СМИ.

Как передает агентство Киодо, министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като заявил, что этот случай не имеет отношения к лицам, прибывшим недавно из Китая, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что число жителей Китая, заразившихся новым коронавирусом, увеличилось еще на 32 человека и достигло 4 тыс. 547 человек.