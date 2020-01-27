В Шереметьево прилетел пассажир с высокой температурой

В Шереметьево прилетел борт с пассажиром, у которого зафиксировали высокую температуру, заявили в Роспотребнадзоре.

Информация о пассажире поступила в ведомство за 10 минут до посадки самолета, на борту сейчас работают специалисты, передает РИА «Новости».

По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 погибли от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.

Напомним, ранее в понедельник пресс-атташе посольства Георгий Егоров заявил, что посольству России в Китае достоверно известно о 140 россиянах, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Из них 75 граждан России являются студентами.