Под Нижним Новгородом два человека попали под поезд

Электропоезд насмерть сбил двоих мужчин в Нижегородской области, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Трагедия произошла в воскресенье в 18.50 на перегоне Алешино – Большое Козино, передает РИА «Новости».

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехала следственно-оперативная группа нижегородского линейного управления, следователь нижегородского следственного отдела на транспорте и заместитель нижегородского транспортного прокурора.

Проверку проводится также прокуратурой и СК.