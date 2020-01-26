Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в одном из супермаркетов Донецка и в ряде сетевых украинских магазинов.

Видеоролик опубликован на YouTube-канале Владимира Золкина.

Из видеоролика следует, что помидоры в Донецке стоят 195 рублей (76 гривен) за килограмм, тогда как в Киеве – 80 гривен. За килограмм картофеля жителям ДНР придется заплатить 17,9 рубля (7,15 гривны), киевлянам он обойдется в 11,5 гривны. Стоимость репчатого лука отличается почти на две гривны. При этом огурцы и болгарский перец стоят дешевле в Киеве.

Цена килограмма апельсинов в Донецке составляет 75 рублей (29,53 гривны), в Киеве – 37 гривен, за килограмм яблок жители обоих городов отдадут по 23 гривны.

Сто грамм говяжьего фарша в Донецке стоят 29,9 рубля (11,8 гривны), в Киеве – 13,4 гривны. Цены на филе говяжье в Донецке незначительно выше – 47,5 рубля (18,7 гривны) за 100 грамм против 18 гривен в Киеве. Корейка свиная охлажденная весом 100 грамм обойдется в 25,9 рубля (10,2 гривны), тогда как киевляне заплатят 14,9 гривны.

Хлеб паляница в донецком супермаркете продается за 30 рублей (11,81 гривны), в Киеве – 11,5.

Молочные продукты, в частности, сметана, в ДНР существенно дороже, нежели в Киеве. Разница в стоимости составляет около 10 гривен за упаковку.

Упаковку риса весом 900 грамм жители провозглашенной республики могут купить за 45 рублей (17,86 гривны), тогда как киевлянам за упаковку весом 800 грамм придется заплатить 28,49 гривны. Аналогичная картина с гречкой – 52 рубля (20,64 гривны) за 900 грамм в Донецке против 28,99 гривны за 800 грамм в Киеве.

Напомним, в октябре минувшего года блогеры сравнили цены на продукты в магазинах России и Украины.

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