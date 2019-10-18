Где продукты стоят дороже – в России или на Украине?

На Украине продолжают расти цены. Инфляция за январь–июль 2019 года составила уже 9% к прошлогоднему показателю. Параллельно команда нынешнего президента Владимира Зеленского хочет добиться повышения прожиточного минимума, к которому привязаны зарплаты, пенсии, выплаты, цены на различные соцуслуги.

Прожиточный минимум – один из ключевых показателей уровня жизни в стране, причем в любой. На его основе рассчитывают минимальный размер оплаты труда, льготы, пенсии и так далее. Он же, в свою очередь, крепко привязан к потребительской корзине – стоимости минимального набора продуктов и услуг, необходимых человеку для приемлемой жизни.

С потребительской корзиной и, как следствие, с прожиточным минимумом у Киева проблемы. Дело с том, что в августе прошлого года суд признал нынешнюю корзину незаконной, поскольку никаких обоснований содержащихся в ней данных не проводилось. Иными словами, цифры, в первую очередь по объемам продуктов, которые нужны людям для жизни, вполне возможно, брали попросту с потолка. То есть сейчас правительству придется либо с нуля пересматривать свой подход к методологии, либо пытаться разобраться с тем, как считали данные при Петре Порошенко и Владимире Гройсмане.

Что касается прожиточного минимума, то пока его пытаются немного приподнять – с нынешних 2007 до 2270 гривен (5199 – 5880 рублей) в 2020 году. Только вот реальная сумма, на которую на Украине еще можно свести концы с концами, вдвое выше. Это признают и в правительстве – в проекте госбюджета говорится о сумме в 4251 гривну. Это российский уровень, у нас для трудоспособного населения планка держится на отметке около 12 тысяч рублей. Для Украины она пока недостижима. Как минимум, без пересмотра подхода к продуктовой корзине.

При этом цены на основные группы популярных продуктов на Украине все же чуть ниже, чем в России, несмотря на то, что видеоблогеры утверждают обратное. Однако при нынешнем прожиточном минимуме на Украине цены должны быть ниже вдвое, чтобы люди жили нормально.

Чтобы понять, где продукты дороже – в России или на Украине, мы выбрали по 10 одинаковых или полностью сопоставимых товаров из потребительских корзин обеих стран и сравнили средние цены на них в киевских и московских магазинах одной и той же всем известной оптово-розничной сети. Цены действительны на 18 октября 2019 года.

Продукт Цена на Украине Цена в России Мука (2 кг) 55,3 руб. (21,35 грн) 79,89 руб. Картофель (ранний, 1 кг) 6,45 руб. (2,9 грн) 13,39 руб. Капуста (белокочанная, 1 кг) 20,4 руб. (7,9 грн) 17,19 руб. Сахар (1 кг) 53,10 руб.(20,5 грн) 73 руб. Говядина (лопатка, 1 кг) 401,2 руб. (154,9 грн) 620 руб. Рыба (лосось, 1 кг) 567,3 руб. (219 грн) 848 руб. Молоко (1 л) 65,92 руб. (25,45 грн) 53,9 руб. Яйца (10 шт.) 69,08 руб. (29 грн) 62,21 руб. Масло растительное (1 л) 87,81 руб (33,9 грн) 67,9 руб. Чай (200 г) 252,3 руб (97,4 грн) 230 руб. Итог 1578,86 руб. (609,48 грн) 2065,48 руб.

Что же касается еще одного насущного, хоть и не «продуктового» показателя, цен на автомобильное топливо, то здесь фаворит очевиден: 41,9 руб. за 1 литр АИ-95 в Москве против 68,9 руб. за литр в Киеве. То же и с газом: на 18 октября он стоит от 19,9 руб. в столице России и от 28,2 руб. – в украинской.