США поддержали Болгарию в ситуации с высылкой российских дипломатов

США выразили поддержку Болгарии после того, как она выслала двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, сообщает агентство Associated Press.

В заявлении посольства США в Софии сказано, что оно «приветствует недавние действия болгарского правительства по защите независимости и суверенитета страны от зловредного влияния», передает агентство.

Кроме того, в сообщении отмечено, что правительство Болгарии якобы представило доказательства того, что Россия поддерживала «злонамеренную деятельность» на протяжении нескольких лет, причем не только в самой Болгарии, но и по всей Европе.

Напомним, прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже». В пятницу посольство России сообщило, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.

МИД России назвал действия Болгарии «откровенно недружественными и провокационными».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Болгария внезапно нашла у себя «шпионов из ГРУ».