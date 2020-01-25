Турагентства Китая остановили работу из-за коронавируса

Туристические компании и онлайн-агентства Китая прекратили организацию групповых туров в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает Центральное телевидение КНР.

Туристические группы, которые в настоящее время находятся в поездке, могут продолжить путешествие, однако от них требуют уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов, передает ТАСС.

По последним данным, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. Погиб 41 человек. Вирус проник в Европу.

Между тем в России в короткие сроки – менее чем за семь дней после опубликования генетической последовательности коронавируса – разработали метод его диагностики.