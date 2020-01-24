Появилось видео издевательств тренера детской хоккейной команды над игроками

Тренер детской команды омского «Авангарда» (игроки 2010 года рождения) Игорь Николаев бил игроков клюшкой по голове и толкал на лед, в Сети появилось видео с одной из тренировок.

Клуб заявил, что тренер уже отстранен от работы. «Поступило обращение родителей команды 2010 г.р., клубом были запрошены видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранен от выполнения своих обязанностей», - говорится в заявлении «Авангарда», сообщает Sports.ru. Видео публикует «Спорт -Экспресс».

Ранее в Одессе тренер избил 11-летних хоккеистов после матча.