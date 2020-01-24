Студент из Узбекистана рассказал о ситуации в Ухани

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24 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря

Не все российские порты находятся в кризисе – грузооборот многих из них растетФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Польские власти радостно потирают руки. Варшава интенсивно развивает свои порты на Балтике, а важнейший морской форпост России в этом регионе – порт Калининграда – переживает упадок. Польша планомерно движется к давней цели – стать главной торговой державой Балтийского моря. Палки в колеса Калининграду ставят не только Литва, но и Белоруссия, и даже некоторые внутрироссийские правила. Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина не вернется из мира страшных сказок

Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
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Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства. Правоприменение основано на толковании законов, а толкование (по крайней мере, в идеале) – на здравом смысле. Подробности...
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И заспорили славяне, кто из них антисемит

Дмитрий Бабич, политолог, журналист
После церемонии в «Яд Вашеме» нам предстоит долгая борьба за правду. И в этой борьбе ЕС не будет нашим союзником, а скорее, наоборот, противником. В любом случае главную ношу этой борьбы нам придется вынести самим. Подробности...
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

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              Студент из Узбекистана рассказал о ситуации в Ухани

                 24 января 2020, 18:53
              Фото: REUTERS/Martin Pollard
              Текст: Анастасия Воробьева

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              Студент из Узбекистана Абдурахим Элбобоев, который уже второй год учится в китайском городе Ухань, откуда начал распространяться новый коронавирус, рассказал об обстановке.

              «Город на карантине до 31 января. На улицу никто не выходит. Максимум – в ближайший магазин рядом с домом. Цены на продукты заметно выросли – примерно в два раза», – сказал Элбобоев, передает Sputnik.

              Он отметил, что в городе наблюдается паника, однако при этом «все помогают друг другу и не боятся».

              Молодой человек рассказал, что сейчас в его институте зимние каникулы и пока информации о сроках начала занятий нет, но, несмотря на вирус, он намерен продолжить обучение.

              «Родители обо мне беспокоятся, хотят, чтобы я прилетел домой и дождался, когда ситуация стабилизируется. Я намерен в феврале поехать в Узбекистан, но когда начнется семестр – вернусь обратно в Китай на учебу», – уточнил он.

              Ранее стало известно, что первая в мире зараженная новым коронавирусом женщина из Уханя выздоровела, врачи выписали ее домой.

              По данным Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения, от нового вируса погибли 25 человек, еще 830 человек заразились.

              Между тем китайские власти заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения медицинских работников коронавирусом.

              Все авиарейсы в Москву из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, были отменены, а в Пекине и Шанхае объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.


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