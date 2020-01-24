Роскачество раскрыло связанный с советскими копейками секрет сомелье

Диоксид серы является необходимой для вина защитой от окисления и воздействия бактерий, его неправильное использование может испортить напиток, однако частично спасти ситуацию помогает медная советская копейка, рассказали в Роскачестве.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «с точки зрения химических процессов, главная задача диоксида серы – защитить вино на разных стадиях от окисления и, как следствие, потери вкусовых и ароматических качеств».

Отмечается, что диоксид серы в разных формах (жидкой, порошкообразной, газообразной) применяют «и в момент сбора винограда, при производстве и выдержке вина, а также перед розливом по бутылкам».

Распознать переизбыток диоксида серы или его неправильное использование можно по тону горелой спички в аромате.

«Можно попробовать «проветрить» вино, перелив в декантер; сера – вещество летучее, испарится. Еще один способ – бросить в вино медную монетку – помогает от редуктивных тонов. Именно по этой причине некоторые сомелье носят с собой американский цент или советские копейки», – рассказали эксперты Роскачества.

Диоксид серы (SO2) – это пищевая добавка, сертифицированная во всем мире, которая защищает вино в бутылке от разрушительного воздействия бактерий и дрожжей, а также является альтернативой пастеризации для защиты от преждевременной порчи.

Массовая концентрация диоксида серы в сухих столовых винах и сухих столовых виноматериалах должна быть не более 200 миллиграммов на литр, в полусухих, полусладких и сладких – не более 300 миллиграммов на литр. Его использование для защиты от грибковых заболеваний разрешается и на виноградниках, имеющих органический сертификат.

При этом красные вина подвержены окислению в меньшей степени, чем белые: «Их защищают собственные антиоксиданты, перешедшие в вино из кожицы и косточек красного винограда. Для красных вин виноделы, как правило, используют меньшую концентрацию диоксида серы».

Роскачество обращает внимание, что «вина без серы» или «натуральные» вина, являющиеся трендом последнего времени, могут быть нестабильными по вкусу и обладать посторонними тонами – от овощных до гнилостных, так как ничто не препятствует размножению грибков, бактерий и других микроорганизмов.

Ранее стало известно, что экспорт грузинского вина в Россию вырос.