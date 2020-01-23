Суд велел властям Украины утвердить реестр памятников Великой Отечественной войны

Окружной административный суд Киева по иску Харьковского горсовета обязал кабинет министров Украины утвердить Единый реестр памятников Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе горсовета Харькова.

«Кабинет министров Украины обязан утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939 - 1945 годов. Такое решение принял 22 января Окружной административный суд города Киева по иску Харьковского городского совета к кабинету министров Украины», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что на суде представитель горсовета пояснил, что отсутствие реестра мешает осуществлять полномочия, возложенные законом на органы местного самоуправления в вопросе названий или переименований улиц, проспектов для увековечивания победы над нацизмом, в частности, памяти советского маршала Георгия Жукова.

Напомним, в сентябре суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта в честь Жукова.

При этом власти Харькова собрались вернуть проспекту имя маршала Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения «по изменению названия объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове».

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