В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с «зимними» клещами

Пробуждение клещей зимой не носит массовый характер, сообщила ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.

Шашина пояснила, что активных клещей «сейчас очень-очень немного, единичные экземпляры», причем активность проявляют «там, где теплее, соответственно, к югу».

В Роспотребнадзоре заверили, что «ситуация мало отличается от обычной», речь о «массовом явлении» не идет, передает РИА «Новости».

Как заявила Шашина «небольшое количество клещей активизируется, потом опять станет не активным». Она отметила, что это зависит «от температуры окружающей среды». Шашина сказала, что сейчас клещи спят, но могут проснуться раньше обычного. Причем их пробуждение может пройти раньше нормы более чем на месяц.

Роспотребнадзор ожидает, что на юге они массово начнут появляться в конце марта – апреле.