Россиян предупредили о «зимних» клещах

Из-за аномально теплой и бесснежной зимы в Центральной России проснулись клещи. Массового исхода членистоногих нет, но единичные экземпляры встретить можно, сообщила ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее словам, эпидемиологического всплеска из-за клещей не будет, но бдительность терять нельзя.

«Активность клещей зависит от окружающей среды. Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», – рассказала специалист радио Sputnik.

Шашина добавила, что защита от таких «зимних» клещей ничем не отличается от защиты в другое время года.

«Никакие химические препараты не надо применять. Все-таки вероятность подцепить клеща низкая. Единственное – надо правильно одеваться. Брюки длинные надо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки. Это связано с тем, что клещи ползут всегда вверх. Если у вас брюки нависают над ботинками, то с ботинка клещ поползет под брюки и начнет там искать место для присасывания», – пояснила эксперт.