Россиян предупредили о «зимних» клещах

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Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

Нефтяная ссора с Россией завела Белоруссию в Норвегию Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. План Александра Лукашенко состоит в том, чтобы в разы сократить закупки российской нефти. Что же не поделили два соседа и чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья?  Подробности...
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В правительство добавили людей из «надзоров»

Среди замов Михаила Мишустина заметно выделялись две женщины – Виктория Абрамченко и Татьяна ГоликоваФото: Алексей Никольский/ТАСС
Во вторник стал известен состав правительства Михаила Мишустина. Как и ожидалось, обновление не затронуло силовой блок, зато в «социалке», к которой в обществе накопились претензии, появились управленцы из контролирующих органов. В целом эксперты отмечают: состав Кабинета министров говорит о его ориентированности на экономический рост. Подробности...
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Россия первой преодолеет цифровое неравенство

Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостьюФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Уже в ближайшем будущем россияне смогут ощутить на себе преимущества реализации президентской инициативы «Доступный интернет», которая подразумевает бесплатный доступ к важным интернет-сервисам. По мнению экспертов, теперь Россия станет первой в мире страной, где право на интернет встанет в один ряд с правом на бесплатное образование и медицину.  Подробности...
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Запад мешает россиянке стать главой государства в Африке

Изабель душ Сантуш имеет политическое будущее в АнголеФото: REUTERS/Toby Melville
В западной прессе началась атака на самую богатую женщину Африки, дочь бывшего президента Анголы и советской студентки. Утверждается, что Изабель душ Сантуш – «монстр коррупции». А все дело в том, что эта женщина – гражданка России, и у нее есть реальные шансы стать президентом страны с самой быстрорастущей в Африке экономикой. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трактористы и телеграмисты

Максим Соколов, публицист
И наши Майкрофты, и наши Шерлоки, т. е. разрекламированные телеграм-каналы вроде Незыгаря и им подобным, неистово надувавшие щеки, 15–16 января позорно обмишурились. Вся проницательная мысль и все глубокие инсайды оказались полной туфтой. Подробности...
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Послание – это дорого, всерьез и надолго

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Почему именно сейчас? Потому что под тоскливый вой оппозиционных блогеров о том, как в России все плохо, в России неожиданно растет новое большое поколение школьников, и скоро их будет 19 миллионов. Подробности...
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Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

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              Россиян предупредили о «зимних» клещах

              22 января 2020, 08:56

              Текст: Алина Назарова

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              Из-за аномально теплой и бесснежной зимы в Центральной России проснулись клещи. Массового исхода членистоногих нет, но единичные экземпляры встретить можно, сообщила ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

              По ее словам, эпидемиологического всплеска из-за клещей не будет, но бдительность терять нельзя.

              «Активность клещей зависит от окружающей среды. Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», – рассказала специалист радио Sputnik.

              Шашина добавила, что защита от таких «зимних» клещей ничем не отличается от защиты в другое время года.

              «Никакие химические препараты не надо применять. Все-таки вероятность подцепить клеща низкая. Единственное – надо правильно одеваться. Брюки длинные надо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки. Это связано с тем, что клещи ползут всегда вверх. Если у вас брюки нависают над ботинками, то с ботинка клещ поползет под брюки и начнет там искать место для присасывания», – пояснила эксперт.


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