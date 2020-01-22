Бывший полпред президента в СКФО стал заместителем главнокома сухопутных войск

Освобожденный от должности полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

«Назначить ... генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича – заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, освободив его от занимаемой должности», – говорится в указе на сайте Кремля.

Ранее глава российского государства Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Александр Матовников родился 19 сентября 1965 года в Москве. Окончил Высшее пограничное военно-политическое Краснознаменное училище КГБ при Совете министров СССР им. Ворошилова (ныне – Голицынский пограничный институт ФСБ России).

В 1986 году начал службу в группе «А» (Альфа) 7-го Управления Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. Прослужил в ней более 30 лет. Прошел путь от рядового сотрудника до первого заместителя начальника управления «А» Центра специального назначения ФСБ России. Принимал участие во многих специальных операциях по освобождению заложников и нейтрализации террористов, в том числе в Буденновске, на Дубровке и Беслане.

После многолетней работы в ФСБ перешел на службу в министерство обороны, где занял должность заместителя командира Сил специальных операций Главного (разведывательного) управления Генерального штаба Вооруженных сил. Принимал участие в военной операции в Сирии.

26 июня 2018 года указом президента России Александр Матовников был назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.