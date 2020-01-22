Пресс-секретарем Мишустина назначен Борис Беляков

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22 января, среда  |  Последнее обновление — 11:43  |  vz.ru
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Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

Нефтяная ссора с Россией завела Белоруссию в Норвегию Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. План Александра Лукашенко состоит в том, чтобы в разы сократить закупки российской нефти. Что же не поделили два соседа и чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья?  Подробности...
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Зачем быстро принимать поправки к Конституции

До торжеств по случаю 75-летия Победы, то есть до начала мая, вся конституционная реформа завершитсяФото: Михаил Метцель/ТАСС
Поправки к Конституции России планируют принять в очень сжатые сроки – что тут же породило массу рассуждений о «спецоперации» и поиске ее причин. Владимир Путин давно обдумывал предложенные изменения и озвучил их в тот момент, который представляется ему оптимальным. Тянуть с обсуждением, превращая его в многомесячное шоу, нет никакого смысла. Подробности...
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Россия первой преодолеет цифровое неравенство

Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостьюФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Уже в ближайшем будущем россияне смогут ощутить на себе преимущества реализации президентской инициативы «Доступный интернет», которая подразумевает бесплатный доступ к важным интернет-сервисам. По мнению экспертов, теперь Россия станет первой в мире страной, где право на интернет встанет в один ряд с правом на бесплатное образование и медицину.  Подробности...
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Запад мешает россиянке стать главой государства в Африке

Изабель душ Сантуш имеет политическое будущее в АнголеФото: REUTERS/Toby Melville
В западной прессе началась атака на самую богатую женщину Африки, дочь бывшего президента Анголы и советской студентки. Утверждается, что Изабель душ Сантуш – «монстр коррупции». А все дело в том, что эта женщина – гражданка России, и у нее есть реальные шансы стать президентом страны с самой быстрорастущей в Африке экономикой. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трактористы и телеграмисты

Максим Соколов, публицист
И наши Майкрофты, и наши Шерлоки, т. е. разрекламированные телеграм-каналы вроде Незыгаря и им подобные, неистово надувавшие щеки, 15–16 января позорно обмишурились. Вся проницательная мысль и все глубокие инсайды оказались полной туфтой. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Послание – это дорого, всерьез и надолго

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Почему именно сейчас? Потому что под тоскливый вой оппозиционных блогеров о том, как в России все плохо, в России неожиданно растет новое большое поколение школьников, и скоро их будет 19 миллионов. Подробности...
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Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
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    Как украинский трезубец оказался символом экстремизма

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      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
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      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
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              Пресс-секретарем Мишустина назначен Борис Беляков

              22 января 2020, 11:05

              Текст: Алина Назарова

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              Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил своим пресс-секретарем Бориса Белякова.

              «В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации назначить: Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы правительства Российской Федерации - пресс-секретарем председателя правительства», – говорится в документе на сайте кабмина.

              Ранее Беляков занимал пост советника руководителя Федеральной налоговой службы и фактически исполнял обязанности пресс-секретаря. Он был освобожден от этой должности в ФНС после назначения Мишустина главой правительства, передает РИА «Новости».

              Также Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.


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