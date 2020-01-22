Пресс-секретарем Мишустина назначен Борис Беляков

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил своим пресс-секретарем Бориса Белякова.

«В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации назначить: Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы правительства Российской Федерации - пресс-секретарем председателя правительства», – говорится в документе на сайте кабмина.

Ранее Беляков занимал пост советника руководителя Федеральной налоговой службы и фактически исполнял обязанности пресс-секретаря. Он был освобожден от этой должности в ФНС после назначения Мишустина главой правительства, передает РИА «Новости».

Также Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.