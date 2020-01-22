Дуров счел сервис iCloud от Apple инструментом для слежки

Облачный сервис хранения данных iCloud (Apple) «официально является инструментом слежки», заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Такое отношение вызвано тем, что компания отказывается шифровать резервные копии сервиса. При этом, по словам Дурова, «приложения, которые используют» iCloud «являются частью этой проблемы». В частности, речь идет о WhatsApp, передает РИА «Новости».

Reuters сообщало, что Apple отказалась от намерения позволить пользователям полностью шифровать резервные копии со своих устройств в сервисе. Такие действия могли бы помешать расследованиям ФБР, так как даже сама Apple не смогла бы получить доступ к информации.

Напомним, ФБР жаловалось на сложности доступа к зашифрованным мобильным.